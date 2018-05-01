Запрещены вакцины от дифтерии и полиомиелита, после использования которых были зафиксированы летальные случаи

Сразу два медицинских препарата запретила к использованию на территории Украины Государственная служба по вопросам лекарственных средств. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте ведомства.

Под запрет попали вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша производства индийской Serum Institute, а также вакцина от полиомиелита фирмы «Санофи Пастер» (Франция).

Такие жёсткие меры были приняты после того, как в Тернопольской области после их использования был зафиксирован летальный случай. Пока неясно, идет ли речь об одном и том же пациенте или о двоих разных.

Если раньше от дифтерии, столбняка и коклюша прививали французской вакционой «Инфарикс», то Супрун заявила, что больше препарат покупать не будут: он, мол, неэффективен, индийская вакцина Serum Institute куда лучше, и Всемирная организация здравоохранения советует именно её. Правда, с самого начала на индийскую вакцину стали поступать жалобы на мощные негативные эффекты после её использования, но в Минздраве заверили — так и должно быть, и ничего страшного, мол, в этом нет.

Сходная история — с вакциной от полиомиелита от «Санофи Пастер». Её начали импортировать в Украину в 2015 году — в качестве «гуманитарной помощи» от ЮНИСЕФ. Предположения, что именно эта вакцина может быть причиной смерти нескольких детей в Украине ранее уже высказывались, и Генпрокуратура даже открыла соответствующее уголовное производство. Однако в Минздраве все обвинения опровергли и заверили: вакцина отличная, а если после её использования кто и умер, то это просто совпадение.