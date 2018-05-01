С понедельника в Одессе станет прохладнее

5 мая температура воздуха в Одессе достигла отметок в 30 градусов Цельсия - это жарче, чем когда-либо было в Одессе в этот день за последние 130 лет.

Правда, прошлый рекорд в 29 градусов, установленный в 1956 году, превзойдён ненамного, однако факт остаётся фактом.

Температура воды в море у берегов Одессы также достигла аномальных 19 градусов: обычно море до таких температур прогревается в лучшем случае к середине июня.

Однако синоптики полагают, что в ближайшие дни температура вернётся в норму. По их прогнозам, в воскресенье, 6 мая, будет практически так же жарко, а вот с понедельника температура пойдёт на спад и к середине следующей недели снизится до более привычных в мае 20-22 градусов выше нуля. Кроме того, в понедельник, вторник и среду ожидаются незначительные осадки.