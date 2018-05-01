В Одесской области обнаружена рекордная партия контрафактного спирта

По информации пресс-службы ГФС, сотрудники ведомства совместно с прокуратурой выявили большую партию контрафактного спирта.

Согласно приведенным данным, в ходе оперативных мероприятий на территории одного из субъектов хозяйствования обнаружено более тридцати тонн этилового спирта неизвестного происхождения. Приблизительная стоимость «находки» составляет около десяти миллионов гривен.

Согласно данным расследования, этот спирт злоумышленники предполагали использовать для незаконного изготовления спиртных напитков, которые собирались реализовывать через интернет.

Помимо спирта, было изъято почти полтысячи акцизных марок.

Проводится расследование.