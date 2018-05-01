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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

На территории Одесской области найден и обезврежен очередной арсенал времен Великой Отечественной войны

Категория: Новости


На территории Одесской области найден и обезврежен очередной арсенал времен Великой Отечественной войны

По информации ГСЧС, в ходе проведения земляных работ в районе села Заря Саратского района на небольшой глубине рабочие обнаружили предметы, похожие на артиллерийские снаряды.

На место были срочно вызваны спасатели, которые изъяли из земли двадцать четыре снаряда калибром 107 мм.

Боеприпасы были обезврежены и вывезены для уничтожения на военный полигон.

Отметим, что такие находки для Одесской области, где в 1941 и 1944 гг. проходили активные боевые действия, к сожалению, не редкость. Причем иногда счет найденным «отголоскам войны» идет на сотни.



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