В Одесском регионе «засудят» очередного полицейского-взяточника

По информации областной прокуратуры, ею по окончании досудебного следствия передано в суд дело против бывшего начальника Арцизского отдела полиции, который обвиняется в том, что потребовал и получил взятку в размере двух тысяч долларов за закрытие дела о незаконном уничтожении имущества.

За совершенное деяние, несовместимое с обязанностями полицейского офицера, он был уволен из полиции.

Теперь бывшему полицейскому за совершенное преступное действие предстоит предстать перед судом и ответить по всей строгости Закона.