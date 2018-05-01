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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одесском регионе «засудят» очередного полицейского-взяточника

Категория: Новости


В Одесском регионе «засудят» очередного полицейского-взяточника

По информации областной прокуратуры, ею по окончании досудебного следствия передано в суд дело против бывшего начальника Арцизского отдела полиции, который обвиняется в том, что потребовал и получил взятку в размере двух тысяч долларов за закрытие дела о незаконном уничтожении имущества.

За совершенное деяние, несовместимое с обязанностями полицейского офицера, он был уволен из полиции.

Теперь бывшему полицейскому за совершенное преступное действие предстоит предстать перед судом и ответить по всей строгости Закона.



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