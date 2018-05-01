В центре Одессы автомобиль сбил ребенка

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Прямо на пешеходном переходе. По информации патрульной полиции, ДТП произошло накануне на улице Канатной.
Там автомобиль «Daewoo» на пешеходном переходе сбил двенадцатилетнего мальчика. Ребенок получил травмы и госпитализирован.
Виновник ДТП попытался скрыться, однако его автомобиль был блокирован другими участниками движения. а затем он был задержан полицейским патрулем.
Проводится расследование.
Отметим, что поскольку наезд был совершен на пешеходном переходе, вина водителя не полежит сомнению. А попытка скрыться только усугубляет его вину.