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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В центре Одессы автомобиль сбил ребенка

Категория: Новости


В центре Одессы автомобиль сбил ребенка

Прямо на пешеходном переходе. По информации патрульной полиции, ДТП произошло накануне на улице Канатной.

Там автомобиль «Daewoo» на пешеходном переходе сбил двенадцатилетнего мальчика. Ребенок получил травмы и госпитализирован.

Виновник ДТП попытался скрыться, однако его автомобиль был блокирован другими участниками движения. а затем он был задержан полицейским патрулем.

Проводится расследование.

Отметим, что поскольку наезд был совершен на пешеходном переходе, вина водителя не полежит сомнению. А попытка скрыться только усугубляет его вину.



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