На Одесском курорте выгорел высотный отель

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГСЧС, накануне около 22 часов поступило сообщение о возгорании в высотном отеле, расположенном на курорте Сергеевка в Белгород-Днестровском районе.
По прибытии на место пожарные расчеты установили, что возгорание произошло на десятом и одиннадцатом этажах шестнадцати этажного здания.
Площадь возгорания составила сто пятьдесят квадратных метров.
На борьбу с огнем ушло более часа. К счастью, отель не работает с 2002 года и находится на реконструкции.
Причины пожара выясняются.
Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда на побережье по неизвестным причинам выгорают не функционирующие отели и базы отдыха.