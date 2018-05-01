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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

На Одесском курорте выгорел высотный отель

Категория: Новости


На Одесском курорте выгорел высотный отель

По информации ГСЧС, накануне около 22 часов поступило сообщение о возгорании в высотном отеле, расположенном на курорте Сергеевка в Белгород-Днестровском районе.

По прибытии на место пожарные расчеты установили, что возгорание произошло на десятом и одиннадцатом этажах шестнадцати этажного здания.

Площадь возгорания составила сто пятьдесят квадратных метров.

На борьбу с огнем ушло более часа. К счастью, отель не работает с 2002 года и находится на реконструкции.

Причины пожара выясняются.

Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда на побережье по неизвестным причинам выгорают не функционирующие отели и базы отдыха.



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