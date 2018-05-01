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  • Просмотров: 46
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Супрун объяснила природу похрустывания суставами с неожиданной точки зрения

Категория: Новости

Супрун объяснила природу похрустывания суставами с неожиданной точки зрения

«Медики не имеют убедительных доказательств связи между похрустыванием суставов и артритом, — написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook. — Поэтому если после прочтения этого поста у вас возникло сильное желание "похрустеть" пальцами — не ограничивайте себя. Но и не злоупотребляйте, ведь существуют исследования, которые указывают, что из–за чрезмерного похрустывания суставами может возникать припухлость рук и мышечная слабость».

Также и. о. министра разъяснила, что звук хруста может возникать вследствие лопания пузырьков газа, образующихся в синовиальной жидкости. «Эта жидкость заполняет полость между суставами и предотвращает возникновение трения. Вещество в своём составе также содержит газы (кислород, азот, углекислый газ). Когда вы двигаете сустав, из–за увеличения пространства, изменение давления и разную плотность газов, из них образуются пузырьки, при лопании создают звук хруста», — объяснила она.

Супрун объяснила природу похрустывания суставами с неожиданной точки зрения

 

 



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