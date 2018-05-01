Дворец моряков на Приморском бульваре снесут и построят семиэтажный отель Radisson Hotels & Resorts

Координационный совет по вопросам культурного наследия при Одесском горсовете дал добро на частичный снос Дворца моряков на Приморском бульваре с последующей застройкой освободившегося места. Соответствующее решение орган одобрил 4 мая.

Интересно, что именуется всё это «реставрацией» памятника архитектуры, однако термин этот авторы проекта и «благословившее» его Министерство культуры Украины понимают весьма своеобразно. В столице решили, что культурную ценность представляет лишь фасад здания, а остальные его части памятником архитектуры не являются, так что их можно попросту снести. А на их месте и на территории внутреннего двора Дворца моряков (исторически известного как особняк Шидловского) построят семиэтажное здание, в котором разместится отель международной сети Radisson Hotels & Resorts на 200 номеров.

Таким образом, под термином «реставрация» скрывается даже не реконструкция, а по факту снос существующего здания и строительство новой семиэтажки фактически с нуля.