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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Новый случай наезда на ребенка произошел накануне в Одессе

Категория: Новости


Новый случай наезда на ребенка произошел накануне в Одессе

На сей раз ДТП произошло в Киевском районе. Там трамвай наехал на девятилетнего мальчика на велосипеде.

По информации патрульной полиции, ДТП произошло на Люстдорфской дороге на пересечении с улицей Архитекторской. Именно там под колесами трамвая маршрута №3 оказался ребенок на велосипеде, который получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в детскую областную больницу.

Отметим, что согласно предварительным объяснениям, представленным «КП «Одесгорэлектротранс», ребенок внезапно выехал на рельсы из-за припаркованных автомобилей и водитель просто не успел затормозить.

По данному факту проводится полицейское расследование.



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