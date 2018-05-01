Распоряжение городского руководства о приведении в порядок оборудования пляжей для инвалидов не выполняется

Пока, во всяком случае.

Как смог убедиться наш корреспондент, на территории пляжа для лиц с ограниченными физическими возможностями в районе «Дельфина» еще, как говорится, «конь не валялся».

Там не только не установлены лежаки, но и сам пандус для того, чтобы инвалиды-колясочники могли добраться до среза воды «обрублен» фактически на середине песчаной зоны.

Напомним, что формально пляжный сезон в Одессе начинается с 1 мая.

А принимая во внимание погодные условия начала первой недели мая, курортный сезон был открыт не только формально, но и реально. К сожалению, никто из тех, для кого создавался данный спецпляж в Приморском районе, воспользоваться им так и не смог.