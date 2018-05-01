Украинский МИД фактически обвинил лидера одесского «Правого сектора» в работе на Кремль

Как говорится в сообщении на сайте МИДа, «…антисемитские провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который с помощью инструментов гибридной агрессии пытается расшатать политическую ситуацию в Украине и бросить на Украину тень антисемитизма».

Напомним, что непосредственным поводом для данного заявления стали слова руководителя одесского областного отделения «Правого Сектора» Татьяны Сойкиной, которая в ходе проведения т.н. «марша украинского порядка» заявила, что… мы наведем украинский порядок, как в Одессе, так и по всей Украине и Украина будет принадлежать украинцам, а не ж…ам, не олигархии!»

Это вызвало массовое возмущение, а еврейская община Одессы обратилась с соответствующим заявлением в полицию и прокуратуру.

И, по информации ГУНП, по данному факту возбуждено уголовное производство.