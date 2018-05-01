Новое «пьяное «ДТП произошло накануне в центре Одессы

По информации патрульной полиции, автомобиль «Опель» на улице Педагогической врезался в дерево. В результате за медицинской помощью обратились двое пассажиров.

При этом, по словам начальника пресс-службы Патрульной полиции Аллы Марченко, водитель 1981 года рождения оказался в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило проведение экспертизы.

Начато расследование.

Напомним, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии влечет за собой штрафные санкции в размере десяти тысяч гривен и лишение прав управления транспортными средствами на год.

Отметим, что, как рассказала корреспонденту сайта Алла Марченко, к сожалению, даже такие меры пока не приводят к заметному сокращению числа случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии. В среднем, как и прежде, полиция в Одессе выявляет около шестидесяти таких случаев в неделю.