4063 украинцев задекларировали свыше 1 млн грн. за 2017 год

По итогам декларационной кампании самому молодому миллионеру 7 лет, а самому старому – 99 лет. Об этом сообщил вр. и. о ГФС Мирослав Продан, передает пресс-служба Государственной фискальной службы.

По его словам, наибольшее количество миллионеров – 2270 плательщиков – составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет – 1605 миллионеров, до 30 лет – 188.

Самому молодому декларанту-миллионеру исполнилось 7 лет, он из Черкасс. Самый старый в возрасте 99 лет живет в столице.

Напомним, доходы свыше 1 млн грн. за 2017 год задекларировали 4063 лица. Это на 16% или на 559 человек больше, чем в прошлом году.