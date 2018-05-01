Ущерб городскому имуществу от пожара в прибрежном ресторане «Песок» составил более двух миллионов гривен

Такие данные привел в ходе аппаратного совещания директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

По его словам, в результате пожара в ресторане «Песок», который произошел в середине апреля, огонь перекинулся на расположенную поблизости водолазно-спасательную станцию и нанес серьезный ущерб как помещению, так и расположенному там оснащению и оборудованию.

Согласно проведенным подсчетам, общий ущерб составил 3,2 миллиона гривен, из которых 2,1 миллиона - это ущерб, нанесенный коммунальному предприятию.

В связи с этим городской голова дал указание принять меры к погашению ущерба за счет виновника возгорания.

При этом, как отметил Виктор Кузнецов, хотя владелец ресторана утверждает, что причиной пожара был поджог, организованный конкурентами, в ходе расследования ГСЧС выявили серьезные нарушения правил пожарной безопасности. В частности, там в самовольно оборудованном подсобном помещении были выявлены газовые баллоны.

Мэр поручил довести расследование до конца и взыскать ущерб. «В конце концов, это же не конкуренты занесли в ресторан газовые баллоны!» - резюмировал городской голова.