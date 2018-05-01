На повышение энергоэффективности городского хозяйства ушло более пятисот миллионов гривен

Такие данные привел в ходе аппаратного совещания директор департамента экономического развития Сергей Тетюхин.

Так, по его словам, на повышение энергоэффективности систем теплоснабжения затрачено сто шестьдесят один миллион гривен, что позволяет теперь экономить до 22,5 миллионов гривен.

На нужды учреждений образования было направлено двадцать восемь миллионов гривен. Эти меры затронули сто тридцать три учреждения. При этом, благодаря предпринятым мерам экономия состоит 5,2 миллиона гривен в год.

Что же касается учреждений здравоохранения, то там на повышение энергоэффективности восемнадцати объектов было затрачено двенадцать миллионов.

При этом, согласно проведенным экспертами расчетам, по словам Сергея Тетюхина, экономия составит до десяти миллионов гривен в год.

Отметим, что столь высокий показатель окупаемости вызвал некоторые сомнения мэра, который поручил перепроверить расчеты.

Всего же меры по повышению энергоэффективности в целом по городу стоили бюджету 571,9 миллионов гривен, а ежегодная экономия от них составила около 60 миллионов.