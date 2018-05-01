Глеб Милютин встретился с представителями Офиса технической помощи Казначейства США при ГФС

Главное управление ГФС в Одесской области с ознакомительным визитом посетила делегация Офиса технической помощи Казначейства США при ГФС во главе с постоянным советником Офиса Ферисом Финком.

Ферис Финк интересовался особенностями администрирования налогов и сборов Главным управлением ГФС в Одесской области, вопросами проведения контрольно-проверочной работы, работы с должниками и сервисного обслуживания налогоплательщиков.

Фискальная служба Одесской области сориентирована на постоянный контроль в процессе администрирования и контрольно-проверочной работы. Мы ежедневно отслеживаем, чтобы попытки субъектов хозяйствования воспользоваться схемами уклонения от налогообложения, в частности, «фиктивным» налоговым кредитом по налогу на добавленную стоимость, не увенчались успехом. И сегодня это явление удалось сломать как систему,

- сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

В свою очередь Ферис Финк сказал, что практика использования «фиктивного» налогового кредита по налогу на добавленную стоимость характерна для многих стран мира. При этом, в отдельных странах за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Глеб Милютин сообщил, что налоговая милиция Одесской области заняла третье место в Украине по возмещению нанесенных государству убытков - по результатам 2017 года в бюджет возмещено 45 млн грн.

Наработки и опыт фискальной службы по внедрению мобильных приложений «Легальный Акциз» и «Legal Work» особенно заинтересовали гостей.

Так, «Легальный Акциз» позволяет гражданам противодействовать незаконному обращению подакцизной продукции, используя интерактивную карту с обозначением пунктов реализации алкогольных напитков и табачных изделий.

Мобильное приложение «Legal Work» содействует выявлению фактов нарушений законодательства о труде, позволяет в два «клика» направить жалобу на выплату заработной платы в «конвертах».

За прошлый год фискальной службой Одесской области легализовано почти 1800 работников. В этом году выявлено 1500 неоформленных работников. Эта информация, а также последствия неофициального оформления сотрудников на работу, максимально разъясняются гражданам через средства массовой информации,

- сказал Глеб Милютин.

Представители Офиса технической помощи Казначейства США при ГФС отметили, что мероприятия, которые проводятся Главным управлением ГФС в Одесской области в направлении борьбы с «теневой» экономикой, легализации оборота подакцизной продукции и занятости населения, являются эффективными и соответствуют мировой практике.

Представители Офиса также ознакомились с работой первого в Украине Мобильного центра обслуживания плательщиков Главного управления ГФС в Одесской области, который осуществляет обслуживание налогоплательщиков на рынках, в объединенных территориальных громадах и отдаленных населенных пунктах области.

Мобильный центр обслуживания плательщиков - это очень хорошая практика, ведь налогоплательщики имеют возможность оперативно получать услуги фискальной службы,

- сказал Ферис Финк.