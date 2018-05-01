Глеб Милютин встретился с представителями Офиса технической помощи Казначейства США при ГФС

Главное управление ГФС в Одесской области с ознакомительным визитом посетила делегация Офиса технической помощи Казначейства США при ГФС во главе с постоянным советником Офиса Ферисом Финком.
Ферис Финк интересовался особенностями администрирования налогов и сборов Главным управлением ГФС в Одесской области, вопросами проведения контрольно-проверочной работы, работы с должниками и сервисного обслуживания налогоплательщиков.
В свою очередь Ферис Финк сказал, что практика использования «фиктивного» налогового кредита по налогу на добавленную стоимость характерна для многих стран мира. При этом, в отдельных странах за такие нарушения предусмотрена уголовная ответственность.
Глеб Милютин сообщил, что налоговая милиция Одесской области заняла третье место в Украине по возмещению нанесенных государству убытков - по результатам 2017 года в бюджет возмещено 45 млн грн.
Наработки и опыт фискальной службы по внедрению мобильных приложений «Легальный Акциз» и «Legal Work» особенно заинтересовали гостей.
Так, «Легальный Акциз» позволяет гражданам противодействовать незаконному обращению подакцизной продукции, используя интерактивную карту с обозначением пунктов реализации алкогольных напитков и табачных изделий.
Мобильное приложение «Legal Work» содействует выявлению фактов нарушений законодательства о труде, позволяет в два «клика» направить жалобу на выплату заработной платы в «конвертах».
Представители Офиса технической помощи Казначейства США при ГФС отметили, что мероприятия, которые проводятся Главным управлением ГФС в Одесской области в направлении борьбы с «теневой» экономикой, легализации оборота подакцизной продукции и занятости населения, являются эффективными и соответствуют мировой практике.
Представители Офиса также ознакомились с работой первого в Украине Мобильного центра обслуживания плательщиков Главного управления ГФС в Одесской области, который осуществляет обслуживание налогоплательщиков на рынках, в объединенных территориальных громадах и отдаленных населенных пунктах области.