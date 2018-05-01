«Докурились» до реанимации

Серьезный пожар произошел накануне в Одесской области.

По информации ГСЧС, утром поступил сигнал о возгорании в частном доме в Любашовке. Уже через три минуты на место прибыл пожарный экипаж.

Как выяснилось, возгорание в одной из комнат жилого дома. Пожар был погашен в течение пятнадцати минут. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Из очага возгорания спасены два человека –владелец дома и его жена. С диагнозом «отравление продуктами горения» они госпитализированы. Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало курение в постели самими пострадавшими.

В борьбе с огнем задействованы одна единица техники и четыре человека личного состава.

Отметим, что именно курение в постели, наряду с нарушениями правил пользования электроприборами, является одной из основных причин возгорания с пострадавшими , которые происходят в Одесской области.