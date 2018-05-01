 
Информация к новости
  • Просмотров: 111
  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Несмотря на многочисленные негативные прогнозы, непосредственной угрозы обрушения берега на 16 станции Большого Фонтана нет. Пока, во всяком случае.

Категория: Новости


Несмотря на многочисленные негативные прогнозы, непосредственной угрозы обрушения берега на 16 станции Большого Фонтана нет. Пока, во всяком случае.

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания начальник управления инженерной защиты территории и развития побережья Геннадий Мирошниченко.

По его словам, исследования и наблюдения показали, что за последние три месяца трещина. Возникшая на склоне возле санатория ГСЧС фактически не увеличилась.

К тому же непосредственно под ней нет никаких жилых, торговых или развлекательных объектов.

А меры к тому. чтобы в опасной зоне не ходили люди, приняты.

Тем не менее, мэр потребовал продолжить проведение наблюдений, разработать мероприятия по укреплению побережья, а до тех пор в обязательном порядке установить со всех сторон от участка возможного оползня предупредительные информационные щиты.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 