Сотрудники департамента муниципальной безопасности блестяще стравились с обеспечением охраны общественного порядка в прибрежной зоне на майские праздники

Такой вывод сделал городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, благодаря жаркой погоде тысячи одесситов вышли отдохнуть на природу. Однако никаких противоправных действий и возгораний допущено не было.

По мнению мэра, в этом большая заслуга сотрудников департамента муниципальной безопасности, которые патрулировали побережье и в вежливой форме проводили беседы с отдыхающими.

В связи с этим он поручил представить особо отличившихся к поощрению и просил на том же уровне работать и в период 8-9 мая.