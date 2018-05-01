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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Сотрудники департамента муниципальной безопасности блестяще стравились с обеспечением охраны общественного порядка в прибрежной зоне на майские праздники

Категория: Новости


Такой вывод сделал городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, благодаря жаркой погоде тысячи одесситов вышли отдохнуть на природу. Однако никаких противоправных действий и возгораний допущено не было.

По мнению мэра, в этом большая заслуга сотрудников департамента муниципальной безопасности, которые патрулировали побережье и в вежливой форме проводили беседы с отдыхающими.

В связи с этим он поручил представить особо отличившихся к поощрению и просил на том же уровне работать и в период 8-9 мая.



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