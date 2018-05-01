Отключение воды 10-11 мая не станет неразрешимой проблемой для одесситов

Такое мнение высказал первый заместитель городского головы Анатолий Орловский. По его словам, городские власти совместно с компанией «Инфоксводоканал» предприняли все необходимые меры для того, чтобы это отключение оказалось наименее болезненным для одесситов.

Так о грядущем отключении предупредили почти за две недели. Кроме того, также заблаговременно городские власти распространили данные о конкретной локации пунктов, где в течение всего дня 10 мая и первой половине дня 11 мая будет проводиться бесплатная раздача воды.

Такие пункты предусмотрены во всех без исключения микрорайонах, которых коснется это отключение.

Напомним, что подача воды будет отключена в 9 утра 10 мая по 12 часов дня 11 мая в Приморском, Киевском и Малиновском районах города.