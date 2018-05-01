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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Владельцы МАФов злоупотребляют доверием городских властей

Категория: Новости


Владельцы МАФов злоупотребляют доверием городских властей

Как рассказал городской голова Геннадий Труханов в ходне аппаратного совещания, «…в большинстве случаев предприниматели готовы идти на сотрудничество и не только приводить свои торговые точки в утвержденный горсоветом вид, но участвовать в облагораживании прилегающей территории».

Наглядным примером такого сотрудничества является Старобазарный сквер, где предприниматели участвуют в его реконструкции.

Однако мэр обратил внимание, что некоторые «мафовладельцы», пользуясь ситуацией, стараются самовольно увеличить площади своих торговых объектов больше оговоренных параметров. И если в том же Старобазарном сквере это самовольное увеличение исчисляется несколькими квадратными метрами, то, скажем владельцы МАФа на Варненской за несколько лет увеличили его площадь почти в пять раз!

По его убеждению, это совершенно недопустимо и такую четкую позицию муниципалитета необходимо четко довести до сведения предпринимателей.

Эта задача возложена на управление развития потребительского рынка и департамент муниципальной безопасности.



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