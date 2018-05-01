Расчеты департамента экономического развития по поводу рентабельности мер по энергосбережению в учреждениях здравоохранения поставлены под сомнение

Так, согласно докладу директора департамента Сергея Тетюхина, в данный процесс было вложено 12,2 миллиона гривен, при этом экономия от принятых мер составит 10 миллионов в год.

Таким образом, получается, что все вложенные средства окупятся, практически за год!

В связи с этим Геннадий Труханов выразил сомнения в правильности проведенных расчетов.

Отметим, что основания для таких сомнений достаточно серьезные.

Ведь в других отраслях – образовании, теплоснабжении уровень рентабельности в разы ниже. А согласно приведенным департаментом окончательным расчетам, всего по городу в улучшение энергосбережения вложено 571,9 миллионов гривен, а ежегодная экономия составляет около 60 миллионов.

Таким образом, освоенные средства сполна окупятся только спустя почти десять лет! Т.е в десять раз дольше, чем в здравоохранении!