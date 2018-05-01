Экстрим-зона на Шкодовой горе выходит на международный уровень

Как было отмечено в ходе совещания в горсовете, новая трасса для экстремальных видов спорта, недавно созданная в районе Шкодовой горы, получила высокую оценку не только любителей, но и профессионалов.

Поэтому, по мнению городских властей, уже следует подумать о том, чтобы организовывать и проводить там не только внутренние, но и международные соревнования. Что, безусловно, пойдет на пользу имиджу Одессы.

Ну и, безусловно, эта трасса должна привлечь местных любителей, скажем, того же маунтинбайка.

Ведь до сих пор многие экстрималы использовали для своего катания трасу здоровья, что создавало угрозу безопасности пешеходов.

А в районе Шкодовой горы они никому не помешают!