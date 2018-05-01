В парке совести нашей орудуют вандалы

О парке «Преображенский», то есть, о месте, где располагались варварски когда-то уничтоженные храм Всех Святых и Первое христианское кладбище, говорено и написано немало. Парк совести нашей – так стали его называть уже не одно десятилетие. Вопрос о строительстве здесь Мемориального комплекса тоже остро стоит по сей день.

Наша газета уже рассказывала, что в парке с двух сторон производятся работы по установке здесь новых ворот. Между тем, все остальное – в состоянии, мягко говоря, плачевном.

Парк «Преображенский» находится совсем рядом с Привозом. Вероятно, это и стало причиной того, что здесь, можно сказать, «прописались» бомжи. Лица без определенного места жительства толпятся здесь «кучками», спят прямо на скамейках. Страшновато и жутковато.

Наливайки, которых здесь было немало, время от времени закрывают. Но бутылки валяются тут и там. Много мест в парке вообще вызывают озноб по коже. Ну, а если учесть, сколько останков наших одесситов, людей великих и совсем простых, покоятся под землей парка, впечатление жути только усиливается.

Еще парк «славится» мусором. Его здесь столько, что порой диву даешься: это сколько же бомжей и прочих «лиц» здесь едят, спят, считают туалетом чуть ли не каждый куст?..

И все же реконструкция в парке ведется. И что же? Однажды вечером по территории проложили электрические кабеля, а утром рабочие их… уже не отыскали. Маргиналы свое дело знают «круто».

Но и это еще не все. Недавно парк совести нашей обозначился тем, что здесь были частью варварски сломаны, а частью и вовсе уничтожены скамейки.

Чьих рук дело? Ясное дело, вандалов. Ну и что теперь? Может, самое время как-то позаботиться хоть о какой-то охране парка?! Того самого, который, повторюсь, мы чуть ли не со слезой именуем «парком совести нашей»!

Между прочим, те самые бомжи, о которых мы упомянули, только что не клялись, что сломанные скамейки – дело вовсе не их рук. Аргумент прозвучал «убийственный»: нам, мол, здесь спать, что ж мы, идиоты, что ли, собственные «кровати» ломать?

Вопросов, как всегда, много. И их нужно как-то решать. Сейчас в парке кроме ворот (надеюсь, они уцелеют) ведутся работы и по благоустройству дорожек.

Если так пойдет дальше, то и плитка может исчезнуть в неизвестном направлении…