Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности и продолжительность ее выплаты

Согласно со статьей 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» предусмотрено, что пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода) в случае наступления у него одного из следующих страховых случаев:

1) временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

2) необходимости ухода за больным ребенком;

3) необходимости ухода за больным членом семьи;

4) необходимости ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;

5) карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;

6) временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

7) протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;

8) пребывания в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Рассмотрим конкретную продолжительность выплат данного пособия в разных ситуациях.

Пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, и профессиональным заболеванием, выплачивается Фондом застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности или до установления медико-социальной экспертной комиссией (далее - МСЭК) инвалидности (установления другой группы, подтверждения ранее установленной группы инвалидности), независимо от увольнения, прекращения предпринимательской или иной деятельности застрахованого лица в период потери трудоспособности в порядке и размерах, установленных законодательством.

Оплата первых пяти дней временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, осуществляется за счет средств работодателя в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

2 Пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, выплачивается Фондом застрахованным инвалидам, работающим на предприятиях и в организациях обществ УОГ и УОС, начиная с первого дня нетрудоспособности за весь период до восстановления трудоспособности независимо от увольнения , прекращения предпринимательской или иной деятельности застрахованного лица в период потери трудоспособности в порядке и размерах, установленных законодательством.

Застрахованным лицам, работающим на сезонных и временных работах, пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, предоставляется не более чем за 75 календарных дней в течение календарного года.

В случае наступления временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, во время пребывания в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске пособие предоставляется в порядке и размерах, установленных настоящим Законом.

Пособие по временной нетрудоспособности по причине ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет выплачивается застрахованному лицу с первого дня за период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более чем за 14 календарных дней.

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет, если он нуждается в стационарном лечении, выплачивается застрахованному лицу с первого дня за все время ее пребывания в стационаре вместе с больным ребенком.

Застрахованным лицам, работающим на сезонных и временных работах, в случае осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается в порядке и размерах, предусмотренных абзацем четвертым части второй настоящей статьи и статьей 24 настоящего Закона.

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи (кроме ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет) предоставляется застрахованному лицу с первого дня, но не более чем за три календарных дня, а в исключительных случаях, с учетом тяжести болезни члена семьи и бытовых обстоятельств - не более чем за семь календарных дней. Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания матери или другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, предоставляется застрахованному лицу, осуществляющему уход за ребенком, с первого дня за весь период заболевания в порядке и размерах, установленных настоящим Законом. Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет, по уходу за больным членом семьи и в случае заболевания матери или другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, не предоставляется, если застрахованное лицо находилось в это время в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске, дополнительном отпуске в связи с учебой или творческом отпуске. Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, предоставляется пособие по временной нетрудоспособности с первого дня за все время отсутствия на работе по этой причине. В случае временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу этому лицу предоставляется пособие по временной нетрудоспособности с первого дня за время такой работы, но не более чем за два месяца. Эта помощь исчисляется по общим правилам, но предоставляется в размере, который вместе с заработком за временно выполняемую работу не может превышать суммы полного заработка до времени перевода. Пособие по временной нетрудоспособности в случае осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационаре протезно-ортопедического предприятия предоставляется застрахованному лицу с первого дня за весь период пребывания в этом предприятии с учетом времени на проезд к протезно-ортопедическому предприятию и обратно. Пособие по временной нетрудоспособности в случае осуществления санаторно-курортного лечения предоставляется застрахованному лицу, если продолжительность ежегодного (основного и дополнительного) отпуска недостаточна для лечения и проезда в санаторно-курортное учреждение и обратно.

Застрахованному лицу, которое направляется на лечение в реабилитационное отделение санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм непосредственно из стационара лечебного учреждения, пособие по временной нетрудоспособности предоставляется за все время пребывания в санаторно-курортном учреждении (с учетом времени на проезд в санаторно-курортное учреждение и в обратном направлении) в размерах, установленных настоящим Законом.

Пособие по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, предоставляется за весь период санаторно-курортного лечения ребенка-инвалида (с учетом времени на проезд в санаторно-курортное учреждение и обратно) при наличии медицинского заключения о необходимости постороннего ухода за ним.