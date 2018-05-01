Что такое «Право»?

Казус Сергея Мельничука

Народный депутат Украины Сергей Мельничук, фракция «Воля народа», в прямом эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале Newsone 18.04.2018 во время телемоста с беглым экс-нардепом Александром Онищенко рассказал, что президент Порошенко использует силовые структуры как инструмент борьбы с неугодными ему лично силами в Верховной Раде, что и подтвердил А.Онищенко. В частности, С.Мельничук пояснил на своем личном примере, как президент натравливает прокуратуру, которая навешивает состряпанные уголовные дела на всех, нелояльных Порошенко депутатов, чтобы сделать из них ручных и послушных. Через специальных «решал» (каким был и А.Онищенко до своего эффектного побега) президент доводит свою волю до сознания депутата: какую долю его бизнеса или его активов президент хочет взять себе (обычно, по словам А.Онищенко, 50 на 50). После того, как депутат соглашается и делает все, как ему было велено, то эти уголовные дела незаметно испаряются, как будто их никогда и не было.

Проблема, которая предстает перед каждым здравомыслящим гражданином этой страны: во что превратилось ПРАВО? Право превратилось в технологию рэкета и рейдерского захвата всего, что хочется? Где же Закон, который — один для всех? И что же вообще такое право? Чтобы попытаться ответить на столь непростой вопрос, обратимся к классикам философии права Герберту Харту, Джону Остину и Рональду Дворкину.

Три знаменитых вопроса Г.Харта в «Концепции права»

В 1961 г. вышла книга Герберта Харта «Концепция права», которая сегодня считается классической. Автор, размышляя над сущностью «права», сформулировал свои три знаменитых вопроса: «Чем право отличается от приказов, подкрепленных угрозами, и как оно связано с ними? Чем правовая обязанность отличается от моральной, и как связана с ней? Что такое правила и в какой степени право есть дело правил?». Он писал: «Наиболее важной общей чертой права везде и во все времена являлось то, что его существование означает, что определенные типы человеческого поведения более не являются произвольными, но в некотором смысле обязательными. И все же эта кажущаяся простой характеристика права в действительности не является простой, ибо внутри сферы непроизвольного обязательного поведения мы можем различить разные формы».

Каково соотношение права и принуждения?

В этом пункте Г.Харт излагает и критикует так называемую командную теорию права Дж.Остина, правоведа XIX века. Остин говорил, что «закон - это особая разновидность команды (повеления)», которую он понимал, как «выражения некоего желания плюс способность (власть) нанести вред (ущерб) за неудовлетворенное желание, если оно не будет исполнено». Г.Харт против того, чтобы сводить право к приказам, которые сопровождаются угрозами (по Остину источником приказа является, в конечном счете, Суверен). По Остину, право, как оно есть, называется позитивным, потому что установлено человеческими властями. В теории Дж.Остина нет место для юридических правил, т.к. в основу своей модели права он положил уголовное право. Закон для Дж.Остина — препятствие, мешающее нам делать то, что мы не хотим. Но гражданское право не может трактоваться так. Договорное право, например, существует не для того, чтобы помешать нам делать что-то, а чтобы сделать наши соглашения обязывающими, предсказуемыми и надежными, т.е. чтобы облегчить нам достижение наших целей. Это не «необходимое зло» (как уголовное право), а фактор цивилизованой жизни общества. Теория Дж.Остина не выдерживает критики Г.Харта в вопросе преемственности права и сохранении законов в течение долгого времени.

Каково соотношение права и морали?

«Вторая проблема возникает из второго способа сделать поведение не произвольным, а обязательным: моральные правила накладывают обязательства и изымают некоторые области поведения из сферы свободного выбора индивида делать то, что он хочет», - писал Г.Харт. Эта концепция принадлежит Рональду Дворкину, который сводил право к моральным принципам. Излагая подход Р.Дворкина, Г.Харт писал: «Правовая система с очевидностью также содержит и элементы, тесно связанные с определенными аспектами нравственности. Право и мораль не только имеют общий словарь, так, что существуют и правовые и моральные обязательства, обязанности и права; но и все внутригосударственные правовые системы воспроизводят сущность некоторых фундаментальных моральных требований. Убийство и беспричинное использование насилия – лишь наиболее очевидные примеры совпадения между запрещениями права и морали. Кроме этого, существует понятие о справедливости, которое, по-видимому, объединяет обе области: это и добродетель, особо подходящая закону, и наиболее правовая из добродетелей. Мы думаем и говорим о «справедливости в соответствии с законом», но также о справедливости или несправедливости самих законов: закон лучше всего понимать как «ветвь» нравственности или справедливости, и что его соответствие принципам нравственности или справедливости является его «сущностью»». Харт против такого подхода. Критикуя подход Р.Дворкина, Г.Харт писал: «Те теории, которые настаивают на близком уподоблении права морали, как представляется, в конечном итоге смешивают один тип обязательного поведения с другим и оставляют недостаточно места для различий между правовыми и моральными правилами и для расхождений в их требованиях.

Сводится ли право к правилам и нормам?

Сам Г.Харт придерживался третьего подхода, который сводил право к правилам и нормам, налагающим на нас обязанности. Право — это помощник, средство решения проблем, а не наводящий ужас голос приказа, - говорит Харт. Обязательность права имеет нормативный, а не устрашающий характер. Сам Г.Харт положил в основу своей модели права именно гражданское, а не уголовное право, как это сделал Дж.Остин. «Третья основная проблема, в течение многих лет побуждавшая задавать вопрос «Что есть право?», имеет более общий характер», - писал Г.Харт. - «На первый взгляд может показаться, что положение о том, что правовая система состоит из правил, едва ли может быть подвергнуто сомнению. И те, кто нашел ключ к пониманию закона в понятии приказов, подкрепленных угрозами, и те, кто обнаружил его в связи права и нравственности, или справедливости, – сходным образом говорят о праве как содержащем правила, если не состоящем преимущественно из них. Даже внутри права некоторые правила произведены законодательством; другие не порождены каким-либо таким намеренным действием. Что более важно – некоторые правила являются обязательными в том смысле, что требуют, чтобы люди вели себя определенным образом, например воздерживались от насилия или платили налоги, желают они того или нет; другие правила, предписывающие процедуры, формальности и условия для заключения браков, составления завещаний, контрактов – указывают, что людям следует делать, чтобы дать законный ход тому, чего они желают».

Позицию Харта можно выразить так: «ПРАВО — ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ ПРАВИЛ». Правила существуют в цивилизованном обществе, где их исполняют и уважают. Первичные правила — это правило поведение для членов группы. Оно говорит о том, что нужно делать в тех или иных обстоятельствах. Такие правила устанавливают обязанности для людей («не ходи по газонам», «не переходи улицу на красный свет»). Правила служат основанием для одобрения или для критики какого-либо действия. «Только небольшое сообщество, тесно связанное узами родства, общими чувствами и верованиями, и помещенное в стабильную среду, может успешно обходиться одними только первичными правилами», - писал Харт. Совокупность первичных правил не способна справиться с целым рядом проблем, такими как проблема неопределенности правил. Я могу быть неуверен, какие именно правила существуют. В обществе могут существовать разногласия по поводу того, каким правилам следует подчиняться. Тем более непонятно, что делать, когда правила противоречат друг другу. Набор первичных правил не составляет систему. Вторая проблема — статичность правил. Ситуация со временем может сильно измениться и правила, идеально подходившие для одной обстановки, могут оказаться совершенно непригодными в новых условиях. Иногда требуется вводить новые правила и отменять устаревшие. Должен быть способ вносить такие изменения в первичные правила: это вторичные правила. Это правила о правилах. Они устанавливают способ, каким первичные правила могут признаваться, вводиться, отменяться, и которыми может достоверно устанавливаться факт их нарушения. Есть три основные и взаимосвязанные разновидности вторичных правил: правила признания, правила изменения и правила принятия решения. Правило признания решает проблему неопределенности. Конституция является таким правилом признания. Правила изменения устанавливают авторитетные механизмы (законодательные собрания) для введения и отмены правил, и тем самым преодолевают статичность совокупности первичных правил. Правила принятия решения устанавливают механизмы, которые решают проблему неэффективности, возникающую в случае неэффективности, возникающую в случае конфликта между первичными правилами. Вторичные правила устанавливают не обязанности людей, а полномочия и властные механизмы для подтверждения действительности (легитимации) правил. Вторичные правила и создают правовые системы — рамочный порядок, например, для всего государства.

Что же у нас?

Очевидно, что сегодня, в эпоху Порошенко, мы скатились в правовой практике от концепции правил Г.Харта к устрашающим приказам Джона Остина. Право используется как инструмент борьбы с инакомыслием и любым нелояльным проявлением среди депутатов и бизнесменов. Президент попирает общепринятые правила Закона и Морали, что не может пройти для него бесследно. Все диктаторы, которые скатывались к принципам, описанным Джоном Остином, плохо заканчивали. Цунами народного гнева сметало их с лица Земли. Вспомним хотя бы судьбу Януковича.