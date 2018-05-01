Конгресс США резко критикует власть Украины за нацизм и антисемитизм

В Америке обеспокоились проблемой пропаганды нацизма и антисемитизма в Украине и в Польше. 56 конгрессменов США, среди которых представители обеих партий Конгресса, обратились в Госдепартамент США с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу из-за антисемитизма в этих странах. Текст соответствующего обращения опубликован на официальном сайте конгрессмена Ро Ханна. «Мы призываем вас присоединиться к нам и правозащитным организациям в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм , пнетерпимостиризвав польское и украинское правительства однозначно отбросить искажения Холокоста и чествование нацистских коллаборационистов и полностью расследовать антисемитские преступления», – отмечают конгрессмены в обнародованном обращении к и.о. государственного секретаря США Джону Салливану. В письме отмечается, что правовые вопросы и исторический контекст в Украине и Польше отличаются, однако процессы в обеих странах вызывают беспокойство. В частности конгрессмены указывают, что украинское законодательство по национальной памяти, принятое в 2015 году, прославляет нацистских коллаборационистов и предусматривает уголовную ответственность за отрицание их «героизма». При этом в числе «нацистских коллаборационистов» названы Степан Бандера, Роман Шухевич, Организацию украинских националистов (ОУН), а также Украинская повстанческая армия (УПА). В письме конгрессмены критикуют мероприятия прошлого года в честь УПА (памятник С.Петлюре, Шухевич-Фест, переименования киевских улиц в честь Бандеры и Шухевича, выставки УИНП, юбилейные выставки во Львове, посвященные батальону «СС-Галичина» и т.д.). ОУН и УПА авторы документа обвиняют в сотрудничестве с нацистами и в причастности к массовым убийствам евреев, поляков и представителей других этнических меньшинств в период между 1941 и 1945 годами. «Эти парамилитарные группы и лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несут ответственность за убийство тысяч евреев, 70-100 тыс. поляков и других этнических меньшинств в 1941-1945 гг», – напоминают в письме представители законодательной власти США. Конгрессмены упомянули и батальон «Азов», назвав его «неонацистским», который должен быть распущенным, а не включенным в состав Нацгвардии, как считают авторы заявления. Политики упоминают о том, что «Азову» запрещено получать американское оружие по закону о консолидированных ассигнованиях на 2018 год. При этом конгрессмены просят назначить специального посланника Госдепа по мониторингу и противодействию антисемитизму. И напомнили о росте количества случаев антисемитизма в Украине, к которым относятся осквернение мемориалов Холокоста и еврейских храмов. В качестве примера привели принесение свиной головы со свастикой в синагогу в Умани. Проявлением антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине, по мнению американских конгрессменов, является «проУПАвская кампания Украинского института национальной памяти». Также конгрессмены указали на причастность министра внутренних дел Арсена Авакова к деятельности этого подразделения.

«Сукин сын? Да, но это НАШ сукин сын»

«Конгресс США будет критиковать Украину за случаи антисемитизма и проявления неонацизма, однако это не изменит отношения Вашингтона к Украине как к антироссийскому форпосту», – считает политолог Михаил Погребинский. По его словам, появление письма конгрессменов США вполне объяснимо: «есть организации, прежде всего еврейские, которые отслеживают ситуацию с антисемитизмом». Политолог отметил, что эти организации и раньше обращали внимание на проявления антисемитизма в Украине, а сейчас имеют возможность убедиться в том, что инициаторы подобных эксцессов «оказываются абсолютно безнаказанными» и фактически «крышуются» властью и, в частности, СБУ.

«Власть, конечно, в этом не признается. Но понятно, что организации типа С14, «Правого сектора» и т.д. не скрывают своего отношения к этой теме. Поэтому, я думаю, рано или поздно должна была появиться такая информация. И она попала не только в письмо конгрессменов, но и в отчет Госдепа США по правам человека в Украине», – сказал Погребинский. Он подчеркнул: распространение такой информации – важно, но вряд ли это кардинальным образом изменит отношение США к Украине как к государству.

Вятрович – как с гуся вода

Скандально известный директор Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что письмо конгрессменов является «смешением некомпетентности и сознательного искажения информации, смешиванием правды и лжи». «Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись», – подчеркнул глава УИНП, чьи слова приводит Радио Свобода. На письмо конгрессменов внезапно отреагировали и в Министерстве внутренних дел. В ведомстве отвергли обвинения в неонацизме относительно «Азова». «Это профессиональное подразделение является одним из наиболее мотивированных и боеспособных, с первого дня вооруженной агрессии РФ противостоит ей на фронте, защищает суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Оно функционирует в строгом соответствии с законами, боевыми и дисциплинарными уставами военных формирований Украины и имеет героическую победную историю, в частности, освобождение от пророссийских оккупантов города Мариуполя», – заявили в МВД. Напомним, что задержанных членов «группировки Торпеды» подозревают в ряде провокаций (в том числе и в погроме синагоги в Умани), которые они осуществляли якобы «по заказу из России». Вероятно, и мероприятия в память о дивизии СС «Галичина» проходят в Украине не иначе как «по заказу из Кремля».

Резкая реакция Израиля и еврейских организаций

Посол Израиля в Украине Белоцерковский выразил озабоченность. Это и неудивительно, ибо 62 депутата кнессета протестовали еще четыре года назад, незадолго до Майдана, против героизации нацизма на Украине. Но вот резкое выступление главы Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера – это своеобразный Рубикон. Как известно, Украинский еврейский комитет выступал с критикой Института нацпамяти, установившего в Бабьем Яру информационный стенд, посвященный редактору газеты ОУН Ивану Рогачу. В комитете отметили, что он публиковал статьи, «призывавшие к преследованию и уничтожению евреев». Установить такую табличку в Бабьем Яру не могли без одобрения властей. Ранее президент Израиля Реувен Ривлин, выступая на парламентских слушаниях в Верховной Раде, заявил, что к убийству около 1,5 миллиона евреев в 1941 году причастны члены ОУН. Это заявление вызвало шквал критики со стороны украинских радикалов. Израиль регулярно доводит до сведения Киева свою обеспокоенность проявлениями антисемитизма, но не всегда делает это в публичной плоскости.

О растущем числе антисемитских инцидентов в Украине раньше уже заявляли в Израиле. Так, министерство по делам диаспоры опубликовало документ, в котором Украина была названа лидером постсоветского пространства по частоте вербальных нападок и насильственных действий в отношении евреев, их собственности, святынь и общинных институтов. В вину украинским властям авторы доклада ставили недостаточно жесткую реакцию на проявления антисемитизма, которые, по их данным, часто проходят по статье «хулиганство» и не рассматриваются как «преступления на почве ненависти». Одним из результатов этого стал феномен «повторяющегося осквернения», когда нападения на один и тот же объект совершаются по несколько раз подряд без последствий для преступников. Исследователи также отмечали, что среди украинских политиков мишенью для нападок все чаще становится реальное или мнимое еврейское происхождение оппонентов. Авторы доклада раскритиковали и деятельность Института национальной памяти во главе с Вятровичем, который, как отмечалось, занимается реабилитацией деятелей украинского национализма, запятнавших себя гонениями на евреев во время Второй мировой войны и короткого периода независимости, последовавшего за Октябрьской революцией 1917 года.

«Не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо!»

Популярнейший израильский религиозный новостной ресурс «Бехадрей гахаредим» вышел с передовицей о том, что весь еврейский мир потрясен и возмущен памятником Петлюре в Виннице. Приводятся слова депутата кнессета от религиозной партии, раввина Исраэля Айхлера, который обратился к украинскому премьеру: «Я хочу сказать вам, что открытая вами рана причиняет немыслимую боль нам, и я надеюсь, что вы исправите ситуацию». Опасения израильтян и еврейских организаций диаспоры оправданны. Когда власти спускают к низам директиву установить памятник убийце сотен тысяч людей, то на месте это воспринимается как руководство к действию. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выступил с резким заявлением, а также поделился письмом заслуженного деятеля Украины, винничанина, доцента Винницкого педагогического университета Зория Файна, у которого петлюровцы убили прадеда и прапрадеда. Это было обращение Файна к своему покойному отцу, с которым он делился горечью в связи с тем, что творится в Украине в эти дни. Общая атмосфера неуверенности в завтрашнем дне среди евреев Украины неизбежно способствует увеличению потока репатриантов в Израиль. Вся община Винницы не насчитывает и восьмидесяти тысяч человек. В прошлом году число выехавших в Израиль исчислялось пятью с половиной тысячами. В этом году ожидается еще около шести тысяч. Сразу вслед за Майданом некоторые еврейские бизнесмены и общественные деятели Украины ошибочно полагали, что неонацистский угар быстро выветрится, а жить и строить станет проще, но сегодня мало кто тешит себя такими иллюзиями.