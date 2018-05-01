Легенда Одессы: от рыбного ресторана не остается даже следа

Вот и еще одним историческим и даже, пожалуй, легендарным местом в Одессе стало меньше: работники коммунальных служб сносят то, что осталось от знаменитого рыбного ресторана, когда-то замечательно вписанного в архитектурный ансамбль Потемкинской лестницы, расположенного у бывшего Пионерского, он же Лунный (вскоре будет Греческий) парка на склонах под Приморским бульваром.

Да, подходя к Потемкинской лестнице, последние годы становилось не по себе: слева открывалась довольно ужасающая картина почти полной разрухи.

Между тем старожилы еще помнят, что именно тут располагался знаменитый рыбный ресторан. Нет его теперь, а обвал в 2012 году «дорисовал» картину: бывший рыбный ресторан, служивший еще и своеобразной «подпоркой», превратился в ничто. Картина не просто уродливая, но и небезопасная.

Всем известно, что Приморскому бульвару не очень повезло: визитная карточка города находится в оползневой зоне. Собственно, именно поэтому в свое время и укреплялся комплекс бульвара и Потемкинской лестницы специальными сооружениями для дренажа и проветривания опорных конструкций.

Между тем ресторан, о котором идет речь, был построен еще в самом начале ХХ века и просуществовал до 1964 года (по другим данным – только до середины 50-х).

Да-да, эти руины на Приморском бульваре были красивым зданием, в котором в разные времена работали популярные среди одесситов заведения. Строительство здания началось еще в 1881 году с опорной башни. Затем в 1891 году появился фасад с окнами-арками над склоном, который перестроили в 1906 году по заказу фирмы «Енни Ф. и Ко», архитектором Прохаской и Лонским. Здесь располагались кофейня «Келля», и ресторан «Маяк». Одесситы упорно стали называть это место исключительно как «рыбный ресторан».

Он и закрыт был именно из-за опасности обрушения стен. Оставалась лишь смотровая площадка.

Еще в 2008 году предполагалось восстановить знаменитый рыбный ресторан, равно как и смотровую площадку. Что, кстати, должно было послужить и укреплением этого опасного склона. По этому поводу Градсовет даже рассматривал предоставленный проект. Но проект не был реализован.

И что же? В эти дни можно наблюдать необходимую, но печальную картину: рабочие сносят остатки здания знаменитого в Одессе ресторана. Напомним, в 2013-м году рыбный ресторан суд признал частной собственностью, но спустя 2 года это решение отменили и вернули руины в собственность территориальной громады Одессы.

Еще в прошлом году стало известно, что в рамках создания Греческого парка на месте этого исторического здания должен появиться современный ресторан. Говорят, что он будет в будущем восстановлен с нуля.

Поживем – увидим…