Собака одесситки-учительницы жестоко растерзала дворового кота

В начале мая волонтёр и участник волонтерской группы Animal-SOS-Odessa Елена Мовчан на своей странице в Facebook сообщила о том, собака растерзала дворового кота, а хозяйка пса ничего не сделала, чтобы его оттащить.

Как оказалось, хозяйкой собаки является учительница одесской школы №27 Татьяна Тернова. "Как такое создание может учить чему-то детей?" - возмущается волонтер.

Елена Мовчан рассказала, что эта кошечка жила не один год на территории отделения банка "Пивденный". В прошлом году она забрала ее, вместе с маленьким котёнком, два месяца кошка жила у Елены, но все время рвалась обратно, потому что на улице осталась ее вторая половинка. "Я стерелизовала и выпустила ее к нему. Такой нежной встречи, я не видела никогда.... Они безумно любили друг друга с Серым. Я постоянно их кормила и любовалась их отношениями, которым могли позавидовать даже люди", - сообщила Мовчан.

А затем на кошку напала собака. "Малышка спала в травке и просто не успела убежать, хватка собаки оказалась смертельной, а хозяйка стояла и спокойно смотрела на все. Ее буквально отбили у собаки ногами мимо проходящие люди. Она смогла только отползти до будки охранников, где ее всегда кормили. Хозяйке было совершено все равно на все что происходит и на то что она должна нести ответственность за свои поступки!" - возмутилась Мовчан.

По словам волонтера, ей стало известно, что владельцы собак неоднократно подвергались нападкам учительницы и ее пса. "А также я теперь подозреваю, что именно ее собака задавила еще одного кота, живущего на территории школы, в которой она работает и, между прочим, гуляет без намордника со своей собакой!" - отметила Елена Мовчан.

Она просит всех помочь наказать хозяйку собаки.