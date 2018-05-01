В Одесской области грабитель убил ветерана Великой Отечественной войны

По информации ГУНП, в селе Вольное Белгород-Днестровского района в дом к девяноста четырех летнему ветерану Великой Отечественной войны влез тридцати трех летний житель соседнего села с целью ограбления.

Однако ветеран проснулся и попытался оказать отпор злоумышленнику. За что подвергся избиению.

Тревогу подняли соседи, услышавшие шум. Они попытались сами задержать преступника, а когда это не удалось, вызвали полицию.

По информации начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Евгения Орлова, ветеран был незамедлительно госпитализирован, однако от перенесенных побоев уже через несколько часов скончался, так и не придя в сознание.

Преступник был задержан той же ночью.

По данным пресс-службы ГУНП, задержанному инкриминируют статью «умышленное несение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти».