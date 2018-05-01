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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Большой провал дорожного покрытия произошел накануне на улице Дидрихсона

Категория: Новости / Происшествия


Большой провал дорожного покрытия произошел накануне на улице Дидрихсона

Происшествие произошло накануне вечером. Место огородили. Однако из-за прошедшего ночью и утром дождя, площадь провала значительно увеличилась, а сама яма оказалась заполнена водой.

По информации местных жителей, создается впечатление, что дождевая вода расходится по находящимся внизу подземным полостям, что создает реальную опасность дальнейших провалов.

Напомним, что практически там же уже обваливался участок дороги в конце марта. Но тогда ремонтники, вероятно, ограничились тем, что просто перекрыли образовавшуюся яму асфальтом. Таким образом, причина образования провала устранена не была.



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