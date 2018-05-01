Овечья шкура для Вовка оказалось маломеркой

В середине мая нынешнего года истекает срок полномочий действующего состава национальной комиссии регулирования электроэнергетики и жилищно-коммунальных услуг. Для формирования нового состава регулятора создана комиссия, где большинство имеют члены правящей коалиции. Ставленники Блока Петра Порошенко упорно пытались обойти условие, которое обязывает члена НКРЕ КП иметь пять лет стажа работы в энергетике. У нынешнего главы НКРЕ КП Дмитрия Вовка такого стажа не хватает. Ведь вместо работы в энергетической отрасли бывший менеджер фабрики «Рошен» мог накопить разве что опыт торговли. Несмотря на уговоры представителей Блока Петра Порошенко, кандидатура Дмитрия Вовка все же была отклонена. Образно говоря, овечья шкура, в которую рядился независимый регулятор, теперь не подошла Дмитрию Вовку по размеру. Ведь обосновывать коммунальные тарифы – совсем не то, что пересчитывать шоколадки. Однако в последнее время НКРЕ КП под руководством Дмитрия Вовка все же успела утвердить повышение тарифов на электроэнергию на 14%. Пока еще не утверждены тарифы на газ. Хотя Международный Валютный Фонд настойчиво требует от Украины повышения стоимости газа для населения. Возможно, эту просьбу сможет обойти премьер-министр Владимир Гройсман, который засобирался на выборы. По данным национального управления статистики в 2017 году в Украине добыто 20 миллиардов кубометров газа, в то же время израсходовано только 17 миллиардов кубометров. Следовательно, 3 миллиарда кубометров газа собственной добычи кто-то присвоил. Или они достались своим людям. Пленки беглого народного депутата Александра Онищенко свидетельствуют, как это делается.

Для сравнения: в Молдове, где нет своего газа, наоборот, снижают стоимость голубого топлива для населения. С учетом способности людей платить за эту услугу. Но наши «очильники» беспокоятся лишь о своем кармане. И при этом твердят, что деньги у населения есть. И потому в угоду Международному Валютному Фонду готовы поднять тарифы на газ.