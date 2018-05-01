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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одесской области насмерть разбился мотоциклист

Категория: Новости


В Одесской области насмерть разбился мотоциклист

  ДТП произошло накануне на трассе «Одесса-Рени» на территории Килийского района.

Причем в данном случае никакого столкновения с другим участником дорожного движения не имело места.

Мужчина 1973 года рождения, управляющий мотоциклом «Сузуки», утратил над ним контроль. В результате мотоцикл перевернулся, врезался в отбойники и загорелся. От полученных травм водитель погиб на месте.

Согласно предварительной информации, водитель потерял контроль над мотоциклом из-за высокой скорости, на которой он двигался по мокрой от дождя дороге.

Отметим, что руководство Патрульной полиции уже неоднократно обращало внимание на повышенную опасность управления двухколесными транспортными средствами, риск для жизни и здоровья их водителей и пассажиров.



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