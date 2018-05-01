Бывшему директору муниципальной базы «Виктория» Петру Саркисяну и его заместителю предъявлено новое обвинение

По информации руководителя пресс-службы областной Прокуратуры, Петру Саркисяну, который уже является подсудимым по факту пожара в «Виктории в сентябре прошлого года, и его заместителю сообщено о подозрении «…в злоупотреблении служебным положением и внесении в официальные документы заведомо неправдивых данных!» (часть 3 статьи 191 и часть 1 статьи 366 УК Украины).

По сообщению областной Прокуратуры во время следственных действий установлено что двое должностных лиц лагеря директор и его заместитель фиктивно внесли в табель работников лагеря данные шести человек, которые не приступали к своим обязанностям и только числились на бумаге.

В результате , по мнению обвинения, размер нанесенного ущерба составил около ста двадцати тысяч гривен. Досудебное расследование продолжается.