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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Стадион "Черноморец" выставлен на продажу

Категория: Новости

Стадион "Черноморец" выставлен на продажу

  Обанкротившийся «Имэксбанк» нардепа Леонида Климова продает нежилые здания центрального стадиона «Черноморец» площадью свыше 80 тысяч кв. м. за 1 млрд. 139 млн. 895 тыс. грн.

Соответствующее предложение выставлено на системе «Prozorro.Продажі». Проведение аукциона назначено на 31 мая 2018 года.

Напомним, как ранее отмечал Фонд гарантирования вкладов физических лиц, с 25 декабря 2014 года единственным обеспечением по кредитам 41-го юрлица на сумму 8,3 млрд. грн был футбольный стадион в Одессе.

Незадолго до этого стадион был безосновательно переоценен, что позволило увеличить его залоговую стоимость в 7, 8 млрд. грн. Показательно, что при формировании ликвидационной массы независимые оценщики оценили 41 кредит со стадионом в залоге на 873 млн. 6 тыс. грн.

В последние дни декабря 2014 года, находившийся в залоге банка, стадион был передан в доверительное управление без согласия банка сроком на 10 лет, скорее всего, с целью осложнения процедуры обращения взыскания на залоговое имущество, предполагает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.


Источник: Южный Курьер



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