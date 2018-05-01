Скорая помощь в Одессе оказалась в центре скандала

Врачей одесской скорой помощи винят в неоказании помощи пострадавшему в ДТП в ночь с 8 на 9 мая.

Инцидент произошёл около 22:00 на улице Разумовской: автомобиль сбил мужчину и женщину, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу.

Однако возмущение очевидцев инцидента вызвали не действия водителя, а поведение врача бригады скорой помощи, прибывшей на место.

Сообщается, что тот отказался госпитализировать пострадавшего мужчину, получившего ранения рук и головы. «После того как девушку удачно переместили с дороги на каталку, доктор подошел к парню и спросил: «Ты где прописан?». Парень ответил, что на улице Мясоедовская, на что врач ответил: «хорошо, давай собирайся и иди в Еврейскую по прописке». Он даже не потрудился спросить как себя чувствует парень, хотя бы поверхностно осмотреть его, парень сидит перед ним весь в крови!!! Весь этот диалог длился около 20 секунд», — пишет в группе «Чёрный список. Одесса» в Facebook один из очевидцев инцидента.

После этого машина скорой помощи покинула место происшествия, увезя пострадавшую девушку. Мужчине же помогали добираться в лечебное учреждение очевидцы инцидента.

В пресс-службе полиции подтвердили сам факт инцидента, но действия бригады скорой помощи пока не комментируют.