В Одессе проверят все точки уличного питания

В одесской мэрии в ходе экстренного совещания решили проверить все торговые объекты, реализующие уличную еду.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

В мэрии подтвердили, что на данный момент торговая точка закрыта, готовится обращение в правоохранительные органы с требованием о привлечении к ответственности виновных. Владелец МАФа, сдавший объект в аренду недобросовестным арендаторам, готов оказать помощь пострадавшим.

Специалистам профильных ведомств и структурных подразделений мэрии поручено в недельный срок провести комплексные проверки санитарного состояния всех временных торговых объектов, реализующих уличную еду.

Напомним, в результате группового отравления шаурмой в уличном кафе в городскую инфекционную больницу госпитализированы 13 человек, в том числе трехлетний ребенок. Предварительный диагноз у трех человек — гастроэнтерит, у 10-и — пищевая токсикоинфекция средней тяжести.