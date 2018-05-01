На компенсации перевозок льготников в Одесской области предусмотрено 10 млн. грн

Порядка 10 млн грн предусмотрены в бюджете Одесской области для компенсации перевозок льготных категорий граждан в железнодорожном и автомобильном транспорте в 2018 году. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации (ОГА), сообщила пресс-служба ОГА.

"В текущем году мы увеличил сумму на эти расходы. К тому же, в соответствии с моим поручением, средства на льготные перевозки предусматриваются и в местных бюджетах. Это очень важно, ведь граждане всегда пользовались этими льготами", – отметил глава ОГА Максим Степанов.

Пресс-служба подчеркнула, что в местных бюджетах Одесской области также предусмотрены 8,9 млн грн для компенсации перевозок льготных категорий граждан автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах.

Право бесплатного проезда в междугородних и пригородных маршрутах за счет областного бюджета имеют более 10 категорий граждан, в том числе лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы 1,2 категорий, дети многодетных семей и т.д.