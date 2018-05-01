В Одессе задержаны два человека за запрещенную символику

Перед входом на Аллею Славы одесская полиция задержала мужчину и женщину, идущих на возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу, за наличие георгиевской ленточки на их одежде.
В Приморском райотделе полиции они написали объяснительные.
Категория: Новости
Перед входом на Аллею Славы одесская полиция задержала мужчину и женщину, идущих на возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу, за наличие георгиевской ленточки на их одежде.
В Приморском райотделе полиции они написали объяснительные.