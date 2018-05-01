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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе задержаны два человека за запрещенную символику

Категория: Новости

В Одессе задержаны два человека за запрещенную символику

  Перед входом на Аллею Славы одесская полиция задержала мужчину и женщину, идущих на возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу, за наличие георгиевской ленточки на их одежде.

В Приморском райотделе полиции они написали объяснительные.


Источник: Stringer.media



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