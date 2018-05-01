В этом году в Одесской области более 10 тысяч человек получили работу с помощью центра занятости

В течение января-апреля 2018 года на учете в Одесской областной службе занятости находилось более 21 тыс. 200 человек. из которых было трудоустроено при содействии центров занятости более 10 тыс. 150 человек.

В среднем по Одесской области на одну вакансию претендуют 2 человека.

Всего в базе данных Одесской областной службы занятости было более 18,3 тыс вакансий. Более 9,6 тыс из них укомплектован. Почти 4000 работодателей предоставили вакансии в службу занятости.

Профессиональное обучение по направлению центров занятости проходили — более 4,4 тыс. безработных. Из них более 4 тысяч человек учились в Одесском центре профессионально-технического образования государственной службы занятости. На 1 мая 2018 года уровень трудоустройства после прохождения обучения составляет 74,8%.

Участие в общественных и работах временного характера приняли более 4,8 тыс. человек.

Трудоустроены путем выплаты помощи по безработице единовременно для организации предпринимательской деятельности — 23 человека.

Средний размер пособия по безработице составил 2 тысячи 400 грн.