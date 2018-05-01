Стала известна причина массовых отравлений в Одессе

По решению муниципалитета, принято решение о сносе киоска с шаурмой "Вкус Востока" (пер. Матросова/Канатная), в котором отравились 13 жителей города, среди них ребенок 2015 г.р.

О данной мере сообщил замуправления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета Сергей Дубенко.

Остальные киоски, работающие в городе, ожидают жестких проверок.

"То, что это отравление мясом птицы, указывает высеянный сальмонеллез у ряда пациентов, попавших в инфекционную больницу, который не мог попасть в организм через некачественный салат или, например, питье" - сообщил Сергей Дубенко у себя на странице Facebook.

Мэрия приняла решение проверить точки по продаже фастфуда на наличие полного пакета документов, разрешающих заниматься данным видом деятельности.

Если будут обнаружены нарушения, городская власть намерена пресекать функционирование подобных закусочных, отменяя разрешение на торговлю.