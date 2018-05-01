В Горсаду состоялся концерт посвященный Дню Победы

Сегодня в Городском саду Одессы состоялся концерт духовой музыки, посвященный Дню Победы во Второй мировой войне. Играл оркестр Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на пасмурную погоду, послушать «живую» музыку собралось много одесситов и гостей города. Некоторые слушатели приходили целыми семьями – папы, мамы, бабушки, дедушки, дети.

Все с удовольствием слушали торжественные, немного печальные и душевные мелодии военных лет в исполнении оркестра. Люди старшего поколения со слезами на глазах, наверное, вспоминали, как радовались победе 73 года назад. А молодежь, возможно, еще раз задумалась о том, что важно защитить свою Родину от врагов и беречь мир.

Когда заиграли легендарный «Синий платочек», взрослые начали танцевать вальс, к ним тут же весело присоединилась молодые люди. Большой популярностью у собравшихся пользовались украинские танцы.

«Мы и не думали, что слушать духовой оркестр – так круто. Аж за душу берет, побольше бы таких концертов», - поделились впечатлениями 17-летние одесситы Артем и Артур.

Отметим, что сегодня концерты духовых оркестров также были заявлены в парке Горького, на Крымском бульваре и на Мемориале 411-ой береговой батареи.