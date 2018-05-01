В Одессе задержали женщину подозреваемую в убийстве бездомного

Задержана 58-летняя женщина, которую подозревают в убийстве бездомного осенью 2016 года. Об этом сообщает Киевский районный суд Одессы.

По версии следствия, женщина вступила в конфликт с бездомным возле отделения «Новой почты». Словесная перепалка переросла в драку. Женщина повалила мужчину на землю, а потом начала бить его по голове фрагментом металлической трубы.

В результате бездомный умер. После этого подозреваемая перетянула тело на безлюдный участок около ул. Ак. Вильямса и закопала.

Одесситка будет под стражей 60 суток без права внесения залога.