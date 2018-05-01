На автодороге Одесса-Черноморск перекроют движение через понтонный мост

На участке между пгт. Малодолинское и с. Бурлача Балка администрация Черноморского морского порта 26 мая проведет ремонт дорожного покрытия.

«Интенсивное использование данного участка автодороги обусловило разрушений твердого покрытия. Для дальнейшей, безопасной и надежной эксплуатации проезжей части, проведен ряд мероприятий по подготовке проведения ремонтно-обновительных работ, которое обеспечит безопасные условия движения транспортных средств, поддержания надлежащего санитарного и технического состояния», — говорится в заявлении пресс-службы Черноморского порта.

Указанный участок автодороги М27 перекроют с 7:00, 26 мая до 18:00, 27 мая текущего года.