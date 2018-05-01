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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

С сегодняшнего дня в Одесской области вводятся ограничения на движение тяжело груженного транспорта

Категория: Новости


С сегодняшнего дня в Одесской области вводятся ограничения на движение тяжело груженного транспорта

  Как сообщает Служба автомобильных дорог области, ограничения касаются веса фур в зависимости от температуры воздуха. Они распространяются на фуры весом более двадцати четырех тонн и с нагрузкой более семи тонн на ось.

При этом ограничение действует с 10 до 22 часов только в те дни, когда температура воздуха превышает двадцать восемь градусов.

Ограничение касается большей части дорог как государственного, так и регионального значения. По информации ведомства, ограничения вводятся с целью сохранности дорожного покрытия.



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