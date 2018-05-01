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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Единый центр «Скорой помощи» охватывает территорию области с опережением плана

Категория: Новости


Единый центр «Скорой помощи» охватывает территорию области с опережением плана

  На сегодняшний день Единый диспетчерский центр «Скорой помощи» охватывает уже более 86% территории области.

Такие данные привела директор центра Елена Теряева. «К единому центу подключены двенадцать районов и тринадцать городов области. Недавно подключены Арцизский и Тарутинский районы и город Арциз!»- отметила Елена Теряева.

При этом она уже анонсировала подключение еще двух районов- Сараткого и Татарбунарского, которое запланировано на 15 мая.

Напомним, что единый диспетчерский центр «Скорой помощи» был открыт в Одессе на улице академика Воробьева 21 марта. Тогда он охватывал только Одессу, Черноморск и Южный. Однако медики обещали, что до конца года охватят всю территорию области. Теперь же это может произойти почти вдвое быстрее.



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