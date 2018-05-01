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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В парке Горького заработал свето-звуковой фонтан

Категория: Новости


В парке Горького заработал свето-звуковой фонтан

  Об этом сообщает пресс-служба мэрии. По информации городских властей, проведен ремонт чаши фонтана, установлена новая гидроизоляция.

Снаружи чаша фонтана оформлена гранитным камнем, с внутренней стороны – мозаичное полотно. Кроме того, обновлены насосное оборудование и форсунки в чаше фонтана.

По обе стороны фонтана установлены кованные деревья, украшенные чашами с разноцветными петуниями. Фонтан и прилегающую клумбу освещают тридцать шесть фонарей и иллюминация на прилегающих деревьев.

Как сообщают городские власти, теперь по вечерам фонтан будет радовать людей не только струями воды, но и свето-музыкальным шоу.



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