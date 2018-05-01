В бюветах Одессы установили лимит раздачи воды

В связи с ожидаемым потоком людей, желающих набрать воды в бюветах Одессы, там установили ограничения — в одни руки будут выдавать не более 20 литров воды. Соответствующие объявления появились на бюветных комплексах.

«Просим вас во избежание конфликтных ситуаций на бюветных комплексах набирать не более 20 л воды в одни руки», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать 10 и 11 мая — в период, когда три района Одессы и пригород остаются без водоснабжения из-за подключения нового водопровода на площади Толбухина.

Отметим, пока очередей из желающих набрать воды в бюветах нет. Видимо, большинство одесситов успели запастись ею еще вчера — у некоторых горожан вечером временно не было воды из-за ажиотажа и большого водоразбора со стороны населения.

Напомним, в зону отключения попадают не только жилые дома, но и больницы, школы, садики. В связи с этим в городских поликлиниках будут работать только дежурные врачи. В школах – дежурные группы. Водоканал обещает подвозить воду в цистернах.

Возобновить подачу воды планируют в полдень 11 мая.