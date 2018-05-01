В Одессе пресекли деятельность наркогруппировки

В Одесской области силовики пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на производстве и сбыте наркотических веществ.

Об этом сообщает пресс-центр регионального управления СБУ.

Правоохранители установили, что трое жителей Белгорода-Днестровского выращивали канабис на заброшенных приусадебных участках, а своих клиентов наркодельцы подыскивали в соцсетях. После перечисления денег на банковские карты они делали «закладки» с наркотиками в тайниках на территории города, затем об этом сообщали заказчикам, которые забирали товар.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов реализации группировкой наркотических средств. Во время санкционированных обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружен подготовленный к сбыту канабис.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам подозрения в совершении уголовного преступления. Следственные действия продолжаются.